Иноагент Венедиктов рассказал, как на переговорах появился Кирилл Дмитриев

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев был назначен спецпредставителем президента РФ на переговорах по Украине якобы «случайно» – по рекомендации наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Уиткоффа назначили, Трамп сказал: ты будешь заниматься Россией и Украиной. Уиткофф поехал в Саудовскую Аравию, чтобы закончить там дела, к принцу бен Сальману, и, как говорят его друзья, спросил: а кто в России может быть в таком же статусе, как я? То есть, тоже бизнесмен,  который не входит в бюрократию, более свободен, и у которого хорошие связи с президентом. И бен Сальман назвал ему Дмитриева. Так что Дмитриев появился не от Путина, а от бен Сальмана.  И уже когда пошли переговоры, Уиткофф назвал Путину Дмитирева. Тот уточнил: «Бен Сальман назвал? Ну ладно». По крайней мере Уиткофф так рассказывал своим друзьям», – уверяет Венедиктов.

Он считает, что Уиткофф и Дмитриев успешно вели переговоры, но «не смогли проскочить территориальный вопрос». На прошлой неделе иноагент Венедиктов рассказывал, что непреодолимыми на переговорах являются вопросы русского языка и прекращения гонений на Церковь.

