Иноагент Венедиктов рассказал, какая ответка ждёт ЕС за кражу активов РФ

Максим Столяров.  
08.12.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 321
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Если Россия конфискует замороженные активы, зеркально ответив на действия ЕС, претензии европейских компаний будут не к Москве, а к правительству Бельгии.

Об этом заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия конфискует замороженные активы, зеркально ответив на действия ЕС, претензии европейских компаний будут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что будет, если будут вот эти 290 млрд., 140, там разные цифры называются [конфискованы]? В России сейчас на т.н. «счетах С» лежат около 300 миллиардов евро западных компаний. Компании… так – недружественных стран.

Это счета, с которых нельзя забрать деньги туда в Европу. Они, как бы, не конфискованы, а заморожены.

Российская власть, как утверждает премьер-министр Бельгии, прямо заявила, что если будут конфискованы эти средства, будут конфискованы те средства.

Разница только в том, что те средства пойдут в бюджет Украины, а эти средства пойдут в бюджет России. Те же порядка 300 миллиардов», – сказал Венедиктов.

«И некоторые западные компании уже заявили, что в этом случае они подадут в суд на, внимание, правительство Бельгии, которое, если оно отдаст эти деньги, приведет к тому, что их средства будут забраны Россией.

Вот такая история. В России есть те же 300 миллиардов западных компаний частных. Но и те деньги, которые у Бельгии и Люксембурга, частично частные», – сообщил иноагент.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить