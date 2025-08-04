Иноагент Венедиктов советует США: «Путина лучше купить, чем напугать»

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Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, которого на этой неделе ожидают в Москве, не уполномочен вести переговоры по территориальным вопросам, но привезет «мешок подарков» от Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, Трамп изменил параметры сделки, и Уиткоф едет с другими предложениями. Я знаю только одно, Уиткоф должен привезти мешок с подарками. Он не едет с пустыми руками. Путин может не взять. Первый мешок был недостаточным для Путина», – рассуждал Венедиктов.

Он предположил, что одним из «подарков» может быть судьба 20 православных священников (в том числе, двух митрополитов), которые находятся сейчас в украинских тюрьмах. Кроме того, 51 священнослужитель находится под следствием.

По его словам, администрация Джо Байдена подарков Путину не предлагала, а пыталась запугать. Так, директор ЦРУ Уильям Бернс открыто угрожал российскому президенту в телефонном разговоре в октябре 2021 года.