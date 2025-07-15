Иноагент Венедиктов в недоумении: Трамп не оправдал ожиданий российского рынка

Елена Острякова.  
15.07.2025 12:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Российский рынок вырос на 2,5% через 30 мин после выступления президента США Дональда Трампа о новых мерах против России.

На эту динамику в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной обратил внимание иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский рынок вырос на 2,5% через 30 мин после выступления президента США Дональда Трампа...

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«Российский рынок резко подрос на 2,5%. Российские компании одобрили меры Трампа, видимо, сочтя их ничтожными. Иного объяснения, чем то, что они ничтожны для стоимости акций российских компаний, у меня нет. Это термометр. Ожидания были тяжелыми, и они не оправдались», – сказал Венедиктов.

По его мнению, от Трампа ждали заявления о конфискации замороженных российских активов, что стало бы «мировой премьерой и примером для ЕС».

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