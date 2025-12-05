Иноагент Венедиктов: Я всё знаю – Путин не хочет, а Зеленский боится

Елена Острякова.  
05.12.2025 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет заключать мирный договор по Украине.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что президент РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Содержательные вещи заключатся в одном: Путин не хочет перемирия, Путин не хочет сейчас прекращения огня. Все остальное – это обертка. Переговоры, публичные выступления. Можно сказать, что он хочет, но на своих условиях. Это значит, что он не хочет, потому что компромисс это всегда – не следование за условиями. Тем более, что российская армия продолжает военные операции не только на донецком направлении, но и на юге еще. А чего останавливаться тогда ему?», – рассуждал Венедиктов.

Судя по всему, это просто умозаключения иноагента, потому что Венедиктов признал: информации из Кремля он сейчас совсем не получает.

А вот по утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому у либерала якобы нашлись зарубежные источники.

«Я недавно в поездке на внешнем контуре встречался с людьми, которые близко знали и знают Владимира Зеленского. Мы обсуждали, в чем его страхи. И как я понял, главный страх Зеленского: если он хоть что-то подпишет с Путиным… Такого, что покажется населению уступкой, то люди выйдут на улицу, в отличие от Москвы. Причем, люди с оружием: азовцы, ветераны. «За что кровь проливали?», – болтал Венедиктов, фактически подтверждая, что нацисты – главные враги мира на Украине.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить