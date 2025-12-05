Иноагент Венедиктов: Я всё знаю – Путин не хочет, а Зеленский боится

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет заключать мирный договор по Украине.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Содержательные вещи заключатся в одном: Путин не хочет перемирия, Путин не хочет сейчас прекращения огня. Все остальное – это обертка. Переговоры, публичные выступления. Можно сказать, что он хочет, но на своих условиях. Это значит, что он не хочет, потому что компромисс это всегда – не следование за условиями. Тем более, что российская армия продолжает военные операции не только на донецком направлении, но и на юге еще. А чего останавливаться тогда ему?», – рассуждал Венедиктов.

Судя по всему, это просто умозаключения иноагента, потому что Венедиктов признал: информации из Кремля он сейчас совсем не получает.

А вот по утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому у либерала якобы нашлись зарубежные источники.