Иноагентов и «поуехавших» хотят лишить «кормовой базы»

В Госдуме РФ изучают предложения, связанные с конфискацией имущества уехавших граждан, оскорбляющих Россию.

Об этом сегодня в парламенте сообщил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть те, кто струсил, уехали, сидят молчат, проживают нажитое либо работают, но при этом не трогают страну, наших ребят, которые воюют. А есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары, у них здесь недвижимость, счета, бизнес, но при этом поливают ее грязью, ноги вытирают. Мы с вами должны реагировать. И конечно, возможно принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто свою жизнь пожертвовал, защищая нашу Родину, защитить наших солдат и офицеров, граждан, которые живут в стране, наше государство. Это наша обязанность», – сказал Володин.

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила сделать комитет площадкой, где будут оперативно отрабатываться предложения об ограничениях и ответственности для деятелей культуры, оскорбляющих Россию из-за рубежа.

«Убеждена, что в отношении тех, кто прямо поддерживает врага и отрекается от своего Отечества (а таких считанные единицы, просто каждого из них в отдельности слишком много) мы должны действовать системно, строго, в правовом поле. Давайте отвечать им холодно, четко, эффективно и по закону. Если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых на наш взгляд мер, значит, надо расширять законодательный инструментарий. Это наша с вами прямая обязанность», – сказала Ямпольская.

Она считает, что многие сбежавшие за рубеж артисты продолжают считать Россию «кормовой базой».

«Конечно, бывают люди, для которых невозможность вернуться на Родину сама по себе страшное наказание. Но для большинства поотъехавших звезд Россия – не Родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключать источники питания. Напомню, что иноагентов мы уже лишили возможности творить за государственный счет. Любой проект с участием федеральных средств для иноагентов закрыт. Остается вопрос частных проектов и площадок как для иноагентов, так и для тех, кто формально к этой категории не относится. Но в последнем случае очень оперативно реагирует наше гражданское общество. И пример этих мальчиков и бабушек для битья, их отмененных концертов и антрипризного чеса очень показателен и назидателен», – сказала Ямпольская.

Политолог Дмитрий Евстафьев сомневается в том, что российские власти будут последовательны в этом вопросе.

«Да, Господь с ней, с конфискацией собственности у уехавших. Главное, чтобы через полгода за бегство из России госпремии и гранты давать не стали. А через год – ордена и медали», – написал Евтафьев в своем ТГ-канале.