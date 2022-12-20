Иноагентские страсти

Жизнь иноагентов-эмигрантов полна драматизма и интриг. Недавно журналисты телеканала «Дождь», лишенного лицензии на вещание в Латвии, демонстративно отказались посетить «Музей советской оккупации» в Риге. Ранее безропотно выполнявших все нелепые требования латышских властей, а теперь взбунтовавшихся репортеров поддержали их коллеги из «Новой газеты» и иноагента «Медузы».

Этот демарш поразил и восхитил оставшихся в России либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть», – написала в своем ТГ-канале давняя поклонница беглого олигарха Михаила Ходорковского Мария Баронова.

«Извините, но вроде как коммуняки – это как раз про обязаловку с идеологией, посещением музеев и прочей мутью. А, это другое?» – возмущается «произволом» латышских властей другая либералка Екатерина Винокурова.

На судьбу самого «Дождя» столь «вызывающий» поступок не окажет никакого влияния. Он закрывается, а журналистов по одиночке выдавливают из Латвии. Причем половина населения это поддерживает.

Еще один иноагент Евгения Альбац из США поддерживает латышские власти. Они уверяет, что на «Дожде» работают агенты ФСБ.

«100% конечно работают. Обязательно был крот. На «Дожде» люди знали, что как только у них внутри происходит какая-то история, тут же сливается звук или расшифровка внутренних разговоров Маргарите Симоньян в RT. 100%, что там был крот и есть крот. Я уверена, что и в латышских медиа тоже сидят кроты. На радио «Свобода», которое вещало из Мюнхена, две трети были кротами КГБ. Я понимаю страхи людей в Балтии, что вместе с этими сотнями бегущих из России мужиков к ним прибудет некоторое количество ассасинов из ГРУ, которые устроят маленький тихий переворот», – заявила Альбац в интервью ютуб-каналу «И грянул Грэм».

Если уж такие олдскульные либералы не стесняются подставлять соотечественников, то чего уж стесняться оппозиционерам помладше. Еще один иноагент-эмигрант, издание «Проект» наехало на собрата по изгнанию вышеупомянутую «Медузу», обвинив ее в том, что она выдумывает утечки информации из Кремля, и поэтому все ее прогнозы не сбываются.

Этот скандальчик вызвал много комментариев.

«Как мы и говорили, внутривидовая борьба между офшорными медиа обостряется – теперь (в смысле когда с Дождем разобрались) Проект борется с Медузой», – констатировал иноагент Олег Кашин из Лондона.

«Очень смешная конкуренция среди новых власовцев/хиви. «Проект» ссорится с «Медузой». Чего иноагенты ссорятся? Очевидно, пряников сладких у заказчика не хватит на всех. Одна корзина печенья, одна бочка варенья. А плохишей многовато», – дает свою трактовку политолог из Екатеринбурга Андрей Перла.

«Мы все в предвкушении даже не того, как «Проект» мочит «Медузу», а «Медуза» будет мочить «Проект». А когда все эти «комитеты спасения» — вроде собиравшегося недавно собрания с персонажами типа Гудкова — начнут бить друг другу морды в ресторанах Стамбула. А потом естественным образом перейдут к тараканьим бегам. И мне очень жаль этих людей, потому что моё человеческое отношение к ним не изменилось. Но я понимаю, что если даже они вернутся назад, то они не то что не найдут работы, а каждый встречный будет плевать им в лицо», – констатирует обозреватель RT Максим Кононенко.