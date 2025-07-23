Нет обратного пути, антироссийские санкции нужно только ужесточать, а замороженные в Европе российские активы ЦБ отдать Украине.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дудь пожаловался на двойные стандарты, дескать, когда США и страны Запада «совершают ужасные поступки», это не касается непричастных граждан этих государств, никто им не перекрывает банковские счета и не ограничивает право на въезд.

«Я понимаю и, честно говоря, не знают точного ответа, кроме как со своей личной точки зрения. Если мы будем оказывать давление на россиян, возможно, это сократит ресурсы, которыми располагает Путин для ведения войны. Я понимаю, что возникает вопрос двойных стандартов, но с моей точки зрения, я просто хочу делать всё возможное, чтобы остановить эту войну», – высказался Макфол.

В ответ иноагент указал на то, что эффективность санкций вызывает сомнение, тогда как страдают от них «тысячи, а может и миллионы россиян».