Иноагенту Дудю не удалось разжалобить Макфола плачем о тяжёлой судьбе релокантов
Нет обратного пути, антироссийские санкции нужно только ужесточать, а замороженные в Европе российские активы ЦБ отдать Украине.
Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Дудь пожаловался на двойные стандарты, дескать, когда США и страны Запада «совершают ужасные поступки», это не касается непричастных граждан этих государств, никто им не перекрывает банковские счета и не ограничивает право на въезд.
«Я понимаю и, честно говоря, не знают точного ответа, кроме как со своей личной точки зрения. Если мы будем оказывать давление на россиян, возможно, это сократит ресурсы, которыми располагает Путин для ведения войны. Я понимаю, что возникает вопрос двойных стандартов, но с моей точки зрения, я просто хочу делать всё возможное, чтобы остановить эту войну», – высказался Макфол.
В ответ иноагент указал на то, что эффективность санкций вызывает сомнение, тогда как страдают от них «тысячи, а может и миллионы россиян».
«А что было бы, если бы санкций вообще не было? У Путина было бы больше денег, и у российских компаний было бы больше военной техники, чтобы убивать украинцев. А в том, что мы сократили объём денег, в моём кругу нет никаких споров. Точно так же нет сомнений, что из-за санкций в Россию поступает меньше технологий, это не предмет для эмпирических споров, это факт.
Но этого недостаточно. Если бы решение зависело от меня, конечно, санкции были бы строже, жёстче и эффективнее. Мы готовы пойти на определённые меры, но не дальше, и в этом трагическом равновесии мы сейчас и находимся.
Тем не менее, мы продолжаем бороться за новые санкции. Например, 300 млрд. долл. активов РФ, замороженных в Европе, я твёрдо убеждён, что эти деньги должны быть переданы Украине», – вещал американец.
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