Иноагенты боятся лишиться доступа к российской аудитории

Елена Острякова.  
22.12.2023 15:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Россия, Цензура


Нобелевский лауреат-иноагент, бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов призывает мобилизовать инженеров, чтобы обеспечить распространения в России контента, производимого беглой либеральной оппозицией.

Об этом он заявил сегодня на своей лекции в университете Бонна (Германия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нобелевский лауреат-иноагент, бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов призывает мобилизовать инженеров, чтобы обеспечить распространения...

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«Я уверен, в скором будущем в России будет закрыт «Ютуб» – последний способ доставки информации, последний транспорт, на котором контент попадает потребителю. Во многом сейчас судьба свободы слова не в руках журналистов, а в руках инженеров, которые должны обеспечить доступ общества к контенту, который создают профессиональные журналисты. Это важнейшая задача: инженеры против деспотии. Я настаиваю на этой формуле», – заявил иноагент.

Он расстроен тем, что «кремлевская пропагадна» присутствует в «Телеграме», а американские соцсети, которые осуществляли антироссийскую цензуру, заблокированы так же, как многие сервисы впн.

«Необходимо сделать так, чтобы информационное пространство не разорвалось. Государство должно вводить цензуру, а журналисты и инженеры – преодолевать. Это соревнование бесконечное и захватывающее. Не надо сдаваться. Надо в нем участвовать», – сказал Муратов.

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