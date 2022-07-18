Иноагенты «Дождя» вышли в эфир за рубежом и просят деньги

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Новости Украины

Телеканал-иноагент «Дождь» стал иностранным и возобновил сегодня свою работу в YouTube из студий в Латвии, Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

В Латвии он сотрудничает с телекомпанией TV3, в Грузии — с телекомпанией Formula, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока вещание ограничивается выпусками новостей, но к осени сбежавшие иноагенты планируют запустить новые проекты.

Премьера сопровождалась просьбой о пожертвованиях в любой валюте.

Главный редактор Тихон Дзядко, вышедший сегодня в эфир, продекларировал главную цель СМИ – «остановить войну». Передача состояла из джентльменского набора либеральной пропаганды. Очередные разоблачения от агента Ми6, главного редактора «Белингкэт» Христо Грозева, «свежий» репортаж о «зверствах в Буче» на украинском языке, слив СБУ о «бунтах в российской армии».

На пике трансляции ее смотрело 44 тысячи человек.

1 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры запретил выход «Дождя». Тихон Дзядько и другие сотрудники сбежали в Грузию.