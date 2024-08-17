Иноагенты и враги России перехитрили государство

Внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов телеграм-каналы «Бриф» и «Незыгарь» легко обошли все ограничения предусмотренные этим статусом. «Незыгарь» убрал мягкий знак из своего названия и продолжает публиковать сообщения без плашки иноагента, сохранив при этом и подписчиков, и весь архив. «Бриф» просто создал «Бриф. ежедневник» и пытается туда перевести аудиторию.

«Клеймо иностранного агента на Бриф и на Незыгарь становится похоже на какую то дружескую ругань. То есть они делают вид, что их не серьёзно объявили иноагентами. А так, – пожурили эмоционально», – прокомментировал этот ребрендинг в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

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«В отличие от Telegram бюрократическая система не столь подвижна и пластична, ей не угнаться за быстрыми переменами и меняющимися реалиями на медиа-земле. Это не значит, что она не будет пробовать догнать, но это значит, что любая такая погоня будет разворачиваться на виду у всех, а то и под свист и улюлюканье, что не добавляет догоняющему ни авторитета, ни уверенности в правоте своего курса», – пишет его коллега Дмитрий Севрюков.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла с ними не согласен.

«Иноагенты прячутся. Спрятались, обхитрили государство, понимаешь. Да? Нет. Разница отнюдь не в одной букве в названии. Теперь никто не будет воспринимать тексты этого канала как выражение «мнения одной из башен». Теперь каждому ясно, что это – вражеский голос», – написал он.

Политолог Марат Баширов считает, что маневрирование не избавит «Бриф» и «Незыгарь» от финансовых проблем.

«Кто рискнет платить и ставить себя под нарушение законодательства? Искать посредников, а если сдадут? Платить биткоинами? Двойное нарушение и опять риски с посредником. В общем, самое главное в решении РКН – финансовые тиски. Если истинные кураторы и владельцы не разрешат вопрос с регулятором, то на энтузиазме далеко не уедешь, и качество быстро упадет», – пишет Баширов.

Публицист Максим Шевченко считает, что сигнал получила семья покойного президента Бориса Ельцина «и аффилированная с ними огромная элитная группа».

«И это сигнал, что создания новых эффективных и качественных медийных инструментов в современной ситуации обострения борьбы глобалистов (семейных) и империалистов (путинских) никто не потерпит. Но за что «Незыгарь», который теперь «Незыгар», понять невозможно. Более лояльного, сервильного, абстрактного и «вяло-повесточного» придумать невозможно. Возможно, его хотели купить те же, кто владеет «Brief»? И стоимость бренда снизили, так сказать, юридически?», – строит версии Шевченко.

На фоне этих теорий в телеграме закатывает публичную истерику либеральная журналистка Екатерина Винокурова, объявленная иноагенткой. Она уволилась с поста замредактора «Брифа» и угрожает суицидом.

«Больше всего на свете хочу просто умереть. Чтобы уснуть и не проснуться. Я надеюсь, что всем мужчинам, которые принимали решение оттоптаться на женщине, сейчас хорошо. Я не знаю, как жить дальше, я правда просто не хочу жить больше. Молодцы, что, победили врага», – строчит посты Винокурова. «Катя Винокурова (вроде иноагент) требует прекратить воевать «с оставшимися». Забавно… Диверсанты, террористы, экстремисты, пятая колонна, паникеры, агенты Запада, прислужники беглых олигархов, просто воры и коррупционеры, хохлятские подстилки, наконец, – все это есть у нас в стране. В не самых значимых масштабах, но есть. И Винокурова требует не воевать со всем этим. Ну кто может подобного требовать? Только очевидный враг», – не стал утешать журналистку политолог Павел Данилин.