Иноагенты из «Левады» нашли объяснение росту популярности Сталина в России, сравнив с Украиной

23.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

В России неуклонно растёт положительное отношение к Иосифу Сталину. А вот на Украине лишь немногие признаются в симпатиях к советскому вождю.

Такие данные социологического исследования обнародовала компания «Левада-центр», признанная иностранным агентом в РФ (на Украине опрос проводили её партнеры из Киевского международного института социологии).

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Больше половины россиян (56%) скорее согласны и полностью согласны с тем, что «Сталин был великим вождём», 14% респондентов придерживаются обратной точки зрения. Для Украины эти показатели составляют 16% и 40% соответственно.

Среди россиян в отношении Сталина преобладает уважение (45%), на втором месте – безразличие, на третьем – симпатия (10%). Среди украинцев больше распространены нейтральные и негативные чувства: безразличие (34%), отвращение и ненависть (17%), неприязнь и раздражение (16%).

При этом среди россиян за последние несколько лет росло уважение к Сталину: 29% в 2018 году, 45% в мае 2021 года. По сравнением с мартом 2019 года несколько выросла и симпатия: с 6% до 10%.

При этом руководитель «Левады» Алексей Левинсон нашёл оригинальное объяснение разному отношению к Сталину в РФ и на Украине. Он явно ностальгирует по перестроечно-ельцинским временам «разоблачений» советского строя, при этом, очевидно, сознательно не упоминает, что на ответы респондентов на Украине влияет установившаяся там жёсткая цензура, уголовная ответственность в рамках т.н. «декоммунизации» (дерусификации) и «борьбой с сепаратизмом».

«Сразу после распада СССР и в России, и в Украине были сильны антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известны его преступления. Затем в России идеи гласности стали не ко двору, а в украинском обществе напротив все больше людей не хотели прощать Сталину голодомор. Поэтому негативных чувств в его адрес и сейчас у украинцев больше, чем было у россиян двадцать лет назад. Далее украинцы меняли своих лидеров одного за другим, а россияне держатся за одного и того же все эти годы, и потому у них ощущается запрос на фигуру «великого вождя» как опору в прошлом для нынешнего. Россиян его величие возвышает их самих в их собственных глазах, для украинцев этого нет. Различие и в том, что для нынешних россиян Сталин – вождь их страны, ибо в России символическое отождествление с Советским Союзом в путинскую эпоху весьма поощряется, а в Украине тенденция противоположная, и признавать Сталина «своим» они не хотят», – утверждает руководитель компании-иноагента.