Иноагенты намерены атаковать Мосгордуму всей шумной тусовкой

Елена Острякова.  
01.04.2024 16:24
  (Мск) , Москва
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Выборы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Иноагенты вознамерились выдвинуть свои кандидатуры во всех 45 избирательных округах в Москве на предстоящих в сентябре выборах столичного парламента.

Об этом в своем тг-канале сообщила бежавшая в Испанию бывшая актриса КВН Татьяна Лазарева (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагенты вознамерились выдвинуть свои кандидатуры во всех 45 избирательных округах в Москве на предстоящих...

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«Говорят, что статус иноагентов нисколько не дискриминирует людей. Я хочу это проверить. Я хочу вместе со своими коллегами,  которые более активны, чем я, баллотироваться в Московскую городскую думу этой осенью. Я знаю, что еще 44 человека, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгодуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей Родины», – сказала Лазарева.

О своем намерении баллотироваться также заявили либеральный экономист Владислав Иноземцев и маргинальный «политик» Эльвира Вихарева.

«Заявление “я выдвигаюсь в депутаты Мосгордумы” совсем не означает, что фамилия этого человека окажется в бюллетене для голосования. Собрать 5 тысяч подписей кандидату, который в Испании проживает, трудно. Но для иностранных агентов главное не победа, а участие. Сначала вскрикивают “я буду кандидатом”, потом “кровавый режим не дал зарегистрироваться”. Глядишь, и спонсоры довольны антигосударственной агитацией и денежка по карманам зазвенела», – прокомментировал демарш иноагентов политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил запретить иностранным агентам избираться в России. Парламентарий собирается внести соответствующий законопроект. По его словам, к нему обратились общественники с просьбой обратить внимание Госдумы на этот вопрос. Депутат выразил согласие с их позицией: те, кто финансируется из-за границы, не должны избираться и занимать выборные должности.

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