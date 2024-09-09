Иноагенты обещают упиться до белой горячки, «когда кое-кого не станет»

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Певица-иноагентка Елизавета Гырдымова по кличке «Монеточка» принимает участие в создании стратегических запасов алкоголя на случай появления новости о кончине человека, которого больше всего ненавидит вся предавшая страну либеральная оппозиция.

Об этом она рассказала телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Я немножко жду дня, когда кое-кого вообще не станет на этом свете. У моих друзей есть такой фонд вина. Представляете, мы ездим в путешествия по работе в разные страны, покупаем там бутылочку вина как сувенир и складываем в этот фонд. И как только мы заходим в интернет и видим эту новость, мы едем туда раскупоривать эти бутылки. Это, конечно, есть. Появилась злость и ненависть к некоторым людям», – сказала Гырдымова.

6 сентября прокуратура Москвы заявила, что в отношении Гырдымовой возбудили уголовное дело о неисполнении законодательства в отношении иноагентов. В этой связи певице пришлось отменить свои гастроли в Казахстане.