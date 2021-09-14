Иноагенты отомстили Явлинскому за критику Навального

14.09.2021 22:10 (Мск), Москва, Елена Острякова

Издание-иноагент The Insider выпустило расследование о доходах и недвижимости основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Оно обнаружило, что политик владеет земельным участком (28 соток) и коттеджем (400 квадратных метров).

Издание-иноагент предполагает, что цена недвижимости 55 млн руб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В планировке дома предусмотрено 5 спален, просторная гостиная с камином, кухня, столовая, просторная видовая терраса, бильярдная, библиотека, кинотеатр, сауна, джакузи, комната отдыха, с/у. На территории также есть гараж, беседка и жилье для обслуживающего персонала», – описывает The Insider.

«Это похоже на пиар-кампанию самого Г. А. Явлинского. За 30+ лет в большой политике накопил лишь на не самый роскошный особняк? Или кто-то чего-то не договаривает, как Герасим в известном анекдоте про Муму», – прокомментировал информацию либеральный политолог Станислав Белковский в своем телеграмм-канале.

Но пафос «расследования» The Insider не в обнаружении объекта недвижимости, а средств, потраченных на его покупку. Журналисты-иноагенты уверены, что Явлинский заработал на покупку в адвокатском бюро «Инфралекс». Политик консультировал эту фирму по экономическим вопросам.

Поскольку клиентами адвокатской конторы являются Минтранспорта, Минпросвещения и госкомпании, издание-иноагент делает вывод, что Явлинский через нее получал деньги от Кремля. Оно утверждает, что политик зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития, но откуда такая информация, не уточняет.

The Insider не скрывает, какая идея вдохновила его на «расследование».

«Критикуя Алексея Навального, Явлинский ставит ему в вину разжигание «ненависти к богатым», а также «копание в чужих карманах». Как выясняется, у основателя «Яблока» есть свои причины защищать фигурантов антикоррупционных расследований, так как они, в отличие от отбывающего срок во владимирской колонии Навального, очень близки Явлинскому, купившему особняк в поселке Новодарьино по Рублевскому направлению», – эти абзацем открывается статья.

Если учесть, что Явлинский последовательно критикует не столько Навального, сколько его кампанию по так называемому «умному голосованию», то становится понятным, что нужно было дискредитировать столь влиятельного в либеральной среде критика.

Сегодня же стало известно, что главред The Insider Роман Доброхотов выехал на Украину без российского загранпаспорта.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, Доброхотов пересёк границу незаконно, за что предусмотрено до двух лет лишения свободы, либо у него есть паспорт другого государства, что наказывается штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Журналиста обвиняют в распространении ложной информации о том, что автор документального фильма об авиакатастрофе МН17 Макс ван дер Верфф сотрудничал с иностранными и российскими спецслужбами.