Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Около 30% опрошенных социологами-иноагентами из «Левада-центр» поддержали бы замирение с Украиной путем отказа от новых территорий, если бы такое решение вдруг объявил Владимир Путин.

Отрабатывающие западные гранты авторы исследования специально задают «формирующие» вопросы, чтобы постепенно внедрять в общественное сознание возможность варианта предательства и нарушения Конституции, которая запрещает отторгать какие-либо территории от РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Впрочем, обнародованные «Левадой» цифры фиксируют даже некоторое снижение числа «хатаскрайщиков» – осенью 2023 года число потенциальных предателей Крыма и Новороссии было даже несколько выше.

И даже иноагенты не могли не признать, что действия российских вооруженных сил на Украине всё равно поддерживают 70% респондентов.