Иноагенты подсчитали сторонников сдачи новых территорий России

Михаил Рябов.  
17.05.2024 01:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Россия, Социология


Около 30% опрошенных социологами-иноагентами из «Левада-центр» поддержали бы замирение с Украиной путем отказа от новых территорий, если бы такое решение вдруг объявил Владимир Путин.

Отрабатывающие западные гранты авторы исследования специально задают «формирующие» вопросы, чтобы постепенно внедрять в общественное сознание возможность варианта предательства и нарушения Конституции, которая запрещает отторгать какие-либо территории от РФ.

Около 30% опрошенных социологами-иноагентами из «Левада-центр» поддержали бы замирение с Украиной путем отказа от...

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Впрочем, обнародованные «Левадой» цифры фиксируют даже некоторое снижение числа «хатаскрайщиков» – осенью 2023 года число потенциальных предателей Крыма и Новороссии было даже несколько выше.

И даже иноагенты не могли не признать, что действия российских вооруженных сил на Украине всё равно поддерживают 70% респондентов.

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