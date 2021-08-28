Иноагенты подставили «Новую газету», раскручивая тухлое дело «Трёх китов»

28.08.2021 03:00 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

Бесчисленные ремейки и перепевы старых-добрых хитов на новый лад свидетельствуют о творческом кризисе, поразившем мастеров искусств. Взгляните на Голливуд. Грядущий третий за неполные 20 лет ремейк Человека-паука и бесчисленные экранизации комиксов – что это, как не признание творческого бессилия мастеров культурки?

Артель иноагентов и российской либерды, ориентированная извне на шельмование предстоящих думских выборов, также разбил жесточайший кризис.

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Судите сами. Попытка раздуть скандал вокруг «геленджикского дворца Путина» вышла жалкой, смешной до нелепости, составленной из фотошопных фальшивок и подлогов, так что сегодня о ней предпочитают не вспоминать даже наиболее рьяные «разоблачители».

За неимением других инфоповодов провокаторам-общественникам приходится лезть в пыльные закрома, чтобы среди скобяного лома и рваных носков отыскать горстку заплесневелого перчика, который мог бы ненадолго взбодрить жёстко заданную кураторами извне повесточку.

Последние несколько дней иноагенты «Важные истории», «Новая газета», «Проект.медиа» полощут на своих страницах давнее и несвежее дело «Трёх китов», обвиняя окружение Путина в коррупции и убийстве журналиста Щекочихина.

Судя по тому, что в прошлом году вышел на свободу бывший «мебельный король» Москвы и владелец «Трёх китов» Сергей Зуев, активно включившийся в борьбу за остатки былого величия, речь может идти о сочетании полезного (отработки повестки) с приятным (ну как не помочь идейно и социально близкому человечку), что у высокоморальных и принципиальных российских либеральных деятелей случается сплошь и рядом.

Чтобы заранее предупредить возможные спекуляции, просто напомним, что дело мебельного магната Зуева и «Трёх китов» похоронило карьеры многих «оборотней в погонах». То, что за Зуевым стояли конкретные люди, облеченные властью и полномочиями, было ясно по той наглости и безнаказанности, с которой действовал «мебельный король».

Следствие быстро выяснило, что коррупционные связи «Трёх китов» с силовиками обеспечивал Николай Коптев, в прошлом высокопоставленный сотрудник 3-го отдела московского УБОП, занимавшегося освобождением заложников. По работе в столичном УБОП Коптев был знаком с тогдашним главой МВД Владимиром Рушайло и другими руководящими сотрудниками правоохранительных органов. Но главным проводником интересов Зуева был милицейский генерал Александр Орлов.

Об этом в своё время говорилось изо всех утюгов страны, включая федеральные каналы и издания.

В пользу того, что Зуев не имел уж очень высокопоставленных покровителей говорит тот факт, что внезапный визит СОБРа и таможенных следователей в торговый центр «Три кита» в августе 2000 года стал для «мебельного магната» полной неожиданностью, в результате которого были арестованы документы и горы незаконно ввезённой мебели, а сам «магнат» был арестован.

Заметим также, что дело «Трёх китов» перешло в активную фазу только в 2000 году, когда верховная власть в России резко поменялась. Более того, в ходе следствия возник межведомственный конфликт, никак не идущий на пользу дела, в результате чего недавно занявший пост президента России Владимир Путин взял дело о «Трёх китах» под личный контроль и тем самым способствовал его доведению до логического конца.

К расследованию резонансной контрабанды мебели подключился известный журналист Юрий Щекочихин, сделавший имя в отделе расследований «Литературной газеты» ещё в горбачёвский период.

В постсоветский период Щекочихин влез в политику, стал «яблочником», главредом «Новой газеты» и обеими ногами вляпался в конспирологические интерпретации под управлением недавно ушедшего в Нижнюю Тундру одиозного «правозащитника» Сергея Ковалёва.

Причины смерти Щекочихина в 2003 году были несколько раз тщательно изучены независимыми лабораториями, и дело закрыто с формулировкой «за неимением состава преступления» (токсико-аллергический синдром Лайелла).

Однако мнительное руководство «Новой газеты», которому всю дорогу мерещатся околовластные заговоры, со ссылкой на строго конфиденциальные данные «уважаемых людей», пребывают в убеждении, будто журналиста отравили таллием некие коррумпированные силовики, связанные с делом «Трёх китов». То, что следы таллия могли быть легко обнаружены экспертами-криминалистами, либерашечек не волнует. Удивительно, что про новомодный «Новичок» в деле Щекочихина ничего не пишет.

Самое интересное, что на повторной экспертизе отравления Щекочихина настоял в 2006 году президент Путин.

Итак, повесточка задана, и грант надо срочно отрабатывать, пусть даже по принципу «старых щей да погуще влей».

Несколько дней назад иноагент Роман Шлейнов, якобы хорошо знавший Щекочихина по работе в «Новой газете» и в Госдуме, принялся срывать покровы в издании-иноагенте «Важные истории», будто бы депутата и журналиста Щекочихина насмерть уморили «сослуживцы Путина по КГБ, связанные с делом «Трёх китов».

В своей пространной статье иноагент Шлейнов авторитетно сыплет именами, явками и паролями, как будто заглядывает в следственные дела на своём столе, приходя к выводу, будто бы одним из причастных к «ликвидации» Щекочихина является нынешний гендир «Ростеха» Сергей Чемезов.

Иноагент Шлейнов так увлекся выстраиванием связей между людьми, знавшими или едва знавшими Щекочихина, что не заметил серьёзную дыру в своих сногсшибательных разоблачениях, превратив «журналистское расследование» в очередной либеральный трэш и угар.

Если вкратце, то возня Шлейнова выглядит следующим образом:

Иноагент Шлейнов был тесно знаком с журналистом Щекочихиным, что, по-видимому, должно оправдать любой произносимый им бред. В то же время Шлейнов выступает креатурой, если не сказать, выкормышем, главреда «Новой газеты» Муратова, тоже иноагента, и тоже хорошо знавшего Щекочихина.

Утверждается, будто глава «Ростеха» Чемезов причастен к смерти Щекочихина. И в то же время, интернет завален разоблачительными статьями о неких неявных связях Чемезова с рядом либеральных изданий, включая «Новую».

Недолгое гугленье выдаёт нам свежие и не очень ссылки на статьи изданий-иноагентов «Радио Свобода», «Проект.медиа» и даже мнение величайшего эксперта современности Ксении Собчак, раскрывающих источники финансирования «Новой газеты».

Чемезова подозревают в страшном – в специальной финансовой поддержке либеральных изданий «для создания видимости свободы слова в России».

По их версии, спонсором «Новой» и её главреда Муратова является миллионер Сергей Адоньев, основатель компании Yota и, одновременно, «человек по особым поручениям Сергея Чемезова».

Таким образом, используя резиновое допущение «X знаком с Y, Y имеет дела с Z», рисуется доказательство «X тоже связан с Z».

На деле, из этой «конструкции» следует только одно: главред «Новой» и друг Щекочихина Муратов одной рукой ищет гипотетических убийц Щекочихина, а другой рукой берёт деньги через посредника у предполагаемого убийцы друга.

Давайте и мы выдвинем свою версию «убийства» Щекочихина? Например, журналиста и депутата отравил сам Муратов какой-нибудь водкой с дустом, как лицо, заинтересованное подсидеть шефа. Чем не вариант? Тем более, что устранения типа «свой своего» давно в традициях «людей с прекрасными лицами». Взять хотя бы ликвидацию «либерального замполита» Юшенкова или последнего единоличного сидельца на финансовом трубопроводе западной финансовой помощи Немцова. Cui bono, cui prodest?

В подобных делах главное – не выйти на самих себя, однако иноагент Шлейнов ради красного словца без напалма палит своего кума и благодетеля Муратова. Что, впрочем, среди «прекрасноликих» тоже частое явление в схватке за место у грантораздаточного корыта. Принцип курятника: толкай ближнего, гадь на нижнего и поглядывай наверх, чтобы оттуда лепёшка не прилетела.