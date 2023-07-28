Иноагенты посчитали, сколько жителей России считают СВО неуспешной

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Иноагенты из социологической службы «Левада-центр» опубликовали очередные результаты опроса, через который, как можно предположить, фиксируется базовый размер противников СВО, а также в общественное сознание вбрасывается тезис о возможности «перехода от боевых действий к мирным переговорам».

В угоду Западу и Украине при этом умалчивается, что мирные переговоры и компромиссы отвергаются Киевом (там даже введен официальный запрет на диалог с РФ до захвата ВСУ всех территорий «по границе 1991 года»), а представители НАТО заявляли о необходимости нанести России военное поражение.

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Так или иначе, но иноагенты вынуждены признать: большинство населения по-прежнему поддерживает действия российской армии.

«В июле поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно укрепилась. 45% определенно поддерживают (в июне – 40%), 30% скорее поддерживают (в июне – 33%). Не поддерживают – 18% (в июне – 19%)», – говорится в аннотации к социсследованию.

Свою поддержку реже демонстрируют молодежь (63% среди респондентов в возрасте 18–24 лет) и женщины.

«В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что «спецоперация» продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле – 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход «спецоперации» как неуспешный», – пишет «Левада».

Среди опрошенных преобладает уверенность, что военные действия в Украине затянутся: в июле только 10% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в мае – 11%). 73% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в мае — 71%).

В опросе участвовало 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 – жители 50 субъектов РФ.