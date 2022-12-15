Иноагенты провели исследование по санкциям в России: неожиданные цифры

Компания «Левада-центр», признанная в России иностранным агентом, обнародовала результаты социологического исследования о влиянии санкций на население. Большинство опрошенных отмечают, что эти санкции не создали проблем для них и их семей, и считают, что Россия должна проводить свою политику несмотря на санкции.

Интересно, что в условиях беспрецедентных рестрикций против России, среди населения сейчас гораздо меньше тех, кого беспокоят санкции, если сравнивать с мартом 2014 года, когда Запад впервые начал мстить русским за возвращение Крыма. Однако следует обратить внимание – иноагенты заявляют, что, в отличие от остальной страны, в Москве санкции беспокоят 43% респондентов – авторы объясняют это тем, что москвичи «были больше других вписаны в глобальную экономику и поэтому должны были почувствовать на себе уход иностранных брендов, нехватку некоторых импортных товаров». Так или иначе, но будем помнить – революции делаются в столице, а потому этот пункт наверняка не случайно публикуется «Левадой».

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Большинство россиян (81%) отмечают, что санкции не создали для них больших проблем. Пик дискомфорта приходился на начало весны, когда первые санкции только были введены. Но уже к маю обеспокоенность спала. По сравнению с маем практически не изменилась доля респондентов, отметивших, что санкции создали проблемы для них и их семей: очень серьезные — для 5% (как и в мае), довольно серьезные — для 13% (в мае — 11%), не создали серьезных проблем — для 27% (в мае — 33%), не создали никаких проблем — для 53% (в мае — 50%).

Респонденты, для кого санкции создали какие-либо проблемы, говорят прежде всего о росте цен (32%), исчезновении некоторых товаров, уходе брендов, проблемах с одеждой, запчастями, лекарствами (26%), запрете на поездки за границу, закрытии неба, отсутствии прямых рейсов в Европу (11%). В возрастных группах распределение идентичное. При рассмотрении ответов по размеру населенного пункта заметно отличие жителей Москвы от остальных категорий: москвичей больше волнует исчезновение некоторых товаров и брендов (47%) и ограничение поездок за границу (25%).

При всем этом большинство россиян (70%) считает, что Россия должна «продолжать свою политику, невзирая на санкции». По сравнению с весенними замерами число респондентов, придерживающихся этого мнения, незначительно снизилось (в мае таких было 75%).