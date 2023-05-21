Иноагенты провели в России опрос о ядерном ударе. Зачем это нужно США

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В последнее время все чаще Запад начинает в СМИ разогревать тему вероятности применения ядерного оружия в Украинском конфликте. Естественно рассматривается вероятность такого применения Россией, поскольку сейчас Украина не располагает ЯО.

И, похоже, не случайно, что признанный иноагентом «Левада-Центр» накануне провел опрос о том, насколько вероятно применение Россией ЯО.

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Как я понимаю, к недовольству «социологов», основная масса (60%) людей, принимавших участие в опросе, усомнилась в такой возможности, остальные не могли дать внятного ответа. Лишь 9% посчитали это возможным. И, тем не менее, все развивается по закону драматургии, который вывел Антон Павлович Чехов: «Ружье, повешенное на стену в первом акте пьесы, в последнем должно выстрелить».

На днях эксперт в сфере ядерной безопасности Максим Шингаркин обнародовал вполне реальный вариант серьезной провокации Запада против нашей страны.

Как известно, США стремятся смыть пятно единственной страны в мире, которая применила ядерное оружие против мирного населения – в городах Хиросима и Нагасаки (по сути, военное преступление без срока давности).

А как это смыть? Надо найти другого виновного, на которого можно переложить обвинения главного ядерного террориста. Естественно, в текущий момент, для американцев цель номер один – Россия. Но, поскольку, даже, по мнению общественности, Россия не собирается применять ЯО, нужна провокация.

Кстати. у России ведь есть неоспоримые доказательства незаявленной деятельности Украины по созданию своего ядерного (ЯО), а также радиационного оружия (РО). РО – это оружие, суть которого в радиоактивном заражении местности и объектов с использованием, например, отработанного топлива АЭС. Об этом ранее открыто заявил президент РФ.

Однако, в настоящее время, несмотря на наличие, как материальных, так и документальных улик, найденных ранее на Чернобыльской и Запорожской АЭС, благодаря предательской деятельности российских чиновников, расследование не ведется, утверждает Шингаркин.

Зато он упоминает некие рабочие документы (план), где ясно говорится о намерении США обвинить Россию в ядерном терроризме.

Замысел в том, чтобы устроить диверсию на украинском объекте ядерной энергетики, лучше всего для этого подходит Запорожская АЭС, которую сейчас защищают ВС РФ. Если противник сможет либо организовать аварию на АЭС, или хотя бы симулировать ее факт, при той мощной поддержке международных СМИ, которые имеет США, им удастся обвинить в этом руководство РФ и добиться его делегитимизации в глазах мировой общественности.

И таким образом доказать, что Штаты применили ядерное оружие в конце Второй Мировой для ее скорейшего завершения, но, еще не имея знаний о вероятных разрушительных последствиях и заражении местности. И, как только стали догадываться об этом, они, якобы, сразу же отказались от дальнейшего применения. Что является безусловной ложью конечно. Но политика США на лжи и основывается уже долгие десятилетия, поэтому для них врать, как дышать.

Собственно, суть гибридной войны, которую и ведут Штаты против нашей страны, в значительной степени состоит из психологических операций по вбросу в общественное сознание самой дикой дезинформации.

Не удивлюсь, что на саммите в Хиросиме американцы добьются, что японцы заявят, что ничего страшного в результате ядерной бомбардировки не произошло. Потому-что они умеют пользоваться ядерными бомбами.

А потом главной дезой должно стать, что Россия, зная все о ядерном оружии и располагая его запасами, тем не менее, сознательно применила его, что дает повод обвинить ее в ядерном терроризме.

Как это может быть сделано практически? Прежде всего, с помощью сотрудников ЗАЭС, которые ранее были завербованы спецслужбами Украины и США и которые готовы приступить к исполнению их заданий. Но самостоятельно они выполнить ни диверсию, ни ее имитацию объекте сейчас не могут. Для этого на станцию должна проникнуть ДРГ ВСУ или в ходе обещанного «контрнаступа» части ВСУ должны оказаться в непосредственной близости от АЭС.

Далее они должны будут при участии завербованных ранее специалистов-атомщиков организовать на одном из объектов ЗАЭС либо диверсию, либо симулировать диверсию и аварию.

Последнее труднее, но безопаснее. Для этого потребуется либо разрушение загруженного ядерного реактора, либо разрушение ядерной сборки, либо разрушение хранилища высокоактивных материалов, находящихся на территории ЗАЭС.

Для этого у противника должна быть возможность контролировать эти объекты некоторое время или наносить огневое поражение им, например, огнем артиллерии.

А затем, западные СМИ представят это, как уничтожение этих объектов ВС РФ при отступлении для создания зоны заражения, что, по сути, является актом терроризма.

Имитировать это будет какая-либо американская ЧВК, но переодетая в форму ВС РФ и, может быть, даже под российским флагом, чтобы не было сомнений, кто именно главный злодей.

Мастера лжи. Историческая справка: Собственно, подобный маскарад вовсе не новость в практике спецподразделений. Так, например, казусом бели для начала Второй мировой войны послужила Гливицкая провокация. За 10 часов до начала объявления Германией войны с Польшей, диверсанты СС и СД, переодетые в польскую военную форму, напали на радиостанцию в тогда немецком Гилвеце, а также на таможенный пункт. Третья группа напала на лесничество и выглядела, как силезские повстанцы. На месте были оставлены трупы заключенных концлагерей, также переодетых в польскую форму одежды. Целью нападения было получить корректный, с точки зрения мировой общественности, повод для начала войны. Уже на следующий день в Рейхстаге Гитлер, ссылаясь на нападение якобы поляков на немецкие радиостанции, объявил войну Польше». Что до американцев, то они мастера не хуже Гейдриха по части провокаций для оправдания агрессии. Достаточно вспомнить Колина Пауэлла, потрясающего пробиркой в Совбезе ООН. После этого американцы разгромили Ирак, а мировая общественность , включая и РФ, помалкивала в тряпочку. Сейчас уже все знают правду, но что толку?

После этого на площадку пригласят комиссию и представителей всех стран, включая тех, кто сейчас поддерживает Россию, для инструментального контроля радиоактивного загрязнения. Но имитировано будет и оно, например, как предполагает Максим Андреевич, перед этим привезут из Чернобыля пяток цистерн с отходами плутония и разольют их по территории ЗАЭС. После этого даже самому активному стороннику России трудно будет что-то возразить.

В рамках этого плана, по данным Шингаркина, и были даны письменные указания руководителя департамента энергетики США руководству Росатома, запрещающие категорически трогать что-либо на площадке ЗАЭС. Помните, недавно в СМИ по этому поводу и шутили, и возмущались. Однако, несмотря ни на что, наш Росатом, безоговорочно выполнил эти указания американцев.

Имеется в виду, что еще, когда станцию контролировал Киев, в два реактора было загружено американское топливо от Westinghouse (в рамках кампании по отказу от российских ТВЭЛов). И до сих пор оно там находится и не вывезено в относительно безопасное место. Что создает все условия для реализации замыслов противника по организации провокации для обвинения России. Да и, в принципе, само по себе такое нахождение ядерного топлива представляет серьезную угрозу, находясь в зоне боевых действий.

Важность этой задачи для американцев имеет первостепенное значение, поскольку Украина и война с ней не более, чем один из инструментов только ослабления, но не уничтожения России.

Если же «пиндосам» удастся осуществить свой, без преувеличения, дьявольский замысел, они добьются главной цели.

Поэтому вся эта возня вокруг «диких русских с ядерной бомбой» – не более чем подготовка общественности нашими врагами к центральному событию. И для американцев результаты контрнаступа в итоге не столь важны, сколько важны локальные действия частей и соединений, обеспечивающие выполнение их ключевого замысла.