Иноагенты разуверились в победе Украины и хотят решить ее судьбу на референдуме

Украинская власть могла бы снять с себя ответственность, поручив решать будущее страны через референдум.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чичваркина, будь он на месте президента Владимира Зеленского, он бы провел опрос, спросив мнение граждан. При этом, если оно идет вразрез с желаемым результатом, Чичваркин предлагает отложить решение и провести новый референдум через время.

«Я делаю референдум. Задаю вопрос украинцам, что мы делаем дальше? Возвращаю политический процесс на телевизор, все высказываются, потому что сейчас свобода слова прилично пострадала, все высказываются. Подготовка к референдуму, референдум и как народ скажет, так и поступать», – сказал беглый иноагент.

«Да, это могут быть отдельные цифры на референдуме, референдум не является законом, он является волеизъявлением народа, он является выборами. Ты спрашиваешь мнение, ты можешь, если мнения разделились, если они близкие, попытаться объяснить позицию.

Если у военных мнение будет отличаться и процент будет совсем другой, то ты должен использовать свои дипломатические феноменальные способности, чтобы объяснить людям решение, если оно будет противоречить мнению большинства. Либо сделать отложенное решение, либо половинчатое. Тебе ничто не мешает, как в Швейцарии, через месяц или полтора сделать еще один», – заявил Чичваркин.