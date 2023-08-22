Иноагенты сообщают об увольнении генерала Суровикина. Что это значит

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Бывший главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов опубликовал указ, согласно которому популярный в войсках генерал Сергей Суровикин освобождается от должности командующего ВКС, оставаясь в распоряжении Министерства обороны.

Суровикин пропал из публичного поля после истории с мятежом ЧВК «Вагнера». И, хотя генерал тогда одним из первых выступил с обращением с призывом подчиниться главнокомандующему, Суровикину приписывали желание занять должность главы Генштаба в случае смены руководства военного ведомства. Анонимные телеграм-каналы сначала разгоняли информацию об аресте, а потом – будто с конца июня Суровокин находился на закрытой квартире, где ему «задавали неудобные вопросы». Так или иначе, но на кадрах посещения президентом Владимиром Путиным штаба группировки СВО в Ростове среди военачальников Суровикин отсутствовал.

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«ВКС РФ фактически отказались расстреливать колонну ЧВК «Вагнер» / подавлять мятеж… Да и претензии г-на Суровикина на пост начальника Генштаба ВС РФ оказались не вполне своевременными», – пишет бежавший из России либеральный политолог Станислав Белковский.

Еще один бывший автор «Эха Москвы» Кирилл Шулика обращает внимание на то, что отставка «генерала Армагеддона» совпадает с годовщиной событий 1991 года, когда 24-летний Суровикин возглавлял колонну бронетехники, открывшую огонь в воздух при попытке сторонников Ельцина остановить БТРы. Потом, к слову, командира на семь месяцев посадили в тюрьму, однако расследование оправдало капитана Суровикина.

«Если Суровикина отправили в отставку 21 августа, то это очень символично, может и специально ждали», – считает Шулика.

Политолог Сергей Марков удивлён, почему новость об увольнении Суровикина первым озвучивает либерал Венедиктов.

«Иностранные агенты» имеют прямой доступ в Кремль… У новости о Суровикине, знаменитом генерале Армагедоне, которого подозревают в сообщничестве с Пригожиным, о том, что его сняли с главы ВКС, – только один источник, – Алексей Венедиктов, десятилетия знаменитый главный редактор радио Эхо Москвы, главного либерального оппозиционного СМИ России. Только он, опередив всех журналистов патриотов, видимо реально вхож в Кремль», – замечает Марков.

«Уверен, что один из информаторов Венедиктова, – Песков», – пишет Александр Жучковский, волонтер, помогающий бойцам СВО.

А вот Владимир Романов – волонтер, помогающий бойцам СВО, утверждает, что Суровикин был уволен намного раньше, чем об этом растрезвонили либералы.

«Суровикин снят с должности ещё неделю назад», – написал Романов.

«Скоро все окончательно разрешится. Будет или нет назначение на другую должность – пока неясно», – отмечает публицист Сергей Колясников.

«Встречается версия, что генерал Армагеддон Суровикин в глубокой тайне готовит план наступления Русской армии», – выдвигает гипотезу радиостанция «Радонеж».