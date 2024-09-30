Иноагенты уже сдали Южную Осетию «сервильной» Грузии

Елена Острякова.  
30.09.2024 23:39
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Южная Осетия


Россия якобы может способствовать возвращению Южной Осетии в состав Грузии.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы может способствовать возвращению Южной Осетии в состав Грузии. Об этом сбежавший в...

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«Сервильность Иванишвили объясняется тем, что он хочет задобрить Россию с тем, чтобы осуществить возвращение утерянных земель мирным способом. С Южной Осетией у них проблем будет меньше, чем с Абхазией, потому что там и осетинов почти не осталось. Они все уехали в Северную Осетию. Там просто стоят русские военные, которые могут однажды уйти», – рассуждал Кох.

При этом в возвращении Абхазии он сомневается, поскольку многие абхазы сохраняют антигрузинские позиции.

«Если будет какое-то очевидное движение в плане возвращения южной Осетии в Грузию (я уж не говорю об Абхазии), то эффект поддержки правящей партии будет настолько сильным, что это будет сравнимо с крымским эффектом Путина. Это надолго обеспечит ей высокие рейтинги», – заключил Кох.

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