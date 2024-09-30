Иноагенты уже сдали Южную Осетию «сервильной» Грузии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы может способствовать возвращению Южной Осетии в состав Грузии.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Сервильность Иванишвили объясняется тем, что он хочет задобрить Россию с тем, чтобы осуществить возвращение утерянных земель мирным способом. С Южной Осетией у них проблем будет меньше, чем с Абхазией, потому что там и осетинов почти не осталось. Они все уехали в Северную Осетию. Там просто стоят русские военные, которые могут однажды уйти», – рассуждал Кох.

При этом в возвращении Абхазии он сомневается, поскольку многие абхазы сохраняют антигрузинские позиции.

«Если будет какое-то очевидное движение в плане возвращения южной Осетии в Грузию (я уж не говорю об Абхазии), то эффект поддержки правящей партии будет настолько сильным, что это будет сравнимо с крымским эффектом Путина. Это надолго обеспечит ей высокие рейтинги», – заключил Кох.