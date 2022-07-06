«Иногда чувствуешь себя наводчиком»: единоросы хотят повысить секретность работы Госдумы
Обсуждение некоторых тем нужно перенести с пленарных заседаний Госдумы в закрытые депутатские комиссии.
Об этом сегодня с трибуны российского парламента заявил лидер фракции «Единой России» Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам постоянно наносится удар. Даже говоришь о чем-нибудь и думаешь. Наверное нам надо больше закрытых комиссий создавать, которые могли бы работать секретно», сказал политик.
По его словам, в Госдуме «иногда чувствуешь себя наводчиком».
«Мы поднимаем какую-то тему, и начинаешь понимать, что многие, кто недоброжелательно к нам настроен, эту тему очень внимательно наблюдают. И будут показывать пальцем», – сказал Васильев.
Спасибо!
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