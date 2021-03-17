Иногда Серебряковы возвращаются

17.03.2021, Москва, Платон Беседин

Алексей Серебряков – актёр, безусловно, талантливый. Хоть и несколько одноплановый. Но беда в том, что измучен излишествами, и регулярно пытается лезть на территорию, где ему, по сути, нет места.

В данном контексте есть у Серебрякова пример перед глазами, а именно – Михаил Ефремов, который, помимо ролей пьяниц в кино, регулярно размышлял о социальной и политической ситуации в стране. При этом делали из него светоча и совесть нации – морального авторитета. Результат оказался печальным.

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Серебряков также известен своими одиозными заявлениями о России. Хуже – он критикует не просто государство (тут нет ничего крамольного), а сам народ. Мол, русские люди – хамы, невежды, варвары. В общем, повторяет заскорузлые мантры, дошедшие к нам ещё со времён маркиза де Кюстина.

Этому «мрачному миру» Алексей противопоставляет – без сюрпризов, в общем – Запад. Там – свет, там – радушие. Поэтому сам Серебряков перебрался в Канаду. Перевёз туда семью. И, видимо, собирался искать там работу, но – местный кинематограф не принял российского актёра. Тот продолжал работать в «хамской России», а заодно – шизофрения, не иначе – раздавать осуждающие интервью.

Закончилось всё так, как и ожидалось. Серебряков, не прижившись на дивном Западе, вернулся обратно в Россию и перевёз обратно в страшный Мордор своих детей. История бесславного позора. Правда, вряд ли такие, как Серебряков, способны стыдиться.

И тут не хочется злословить, на самом деле, потому что ситуация эта грустная. Она есть очередное напоминание о том, что наши творцы искусства никому не нужны. И Запад примечает и привечает их исключительно как критиков России, как тараны внутри самой страны. Только так они могут иметь ценность. Чтобы же прижиться в том мире и особенно в том кинематографе, нужен не только великий талант, но и соответственный русофобский набор заявлений и обличений.

Вспомним блестящего Савелия Крамарова – ничего не добился после переезда в Голливуд. Вспомним Александра Солженицына – был изгнан из Вермонта за то, что от критики СССР перешёл к критике западных реалий.

Серебряков, конечно, и рад был бы прислуживать, но… Пришлось вернуться. А мы, конечно, примем его и будем слушать очередную чушь о русских. Россия – ведь щедрая душа, и люди в ней добрые. Но, право, может, иногда стоит преподать урок? И отправить мистера обратно к тем, кого он расхваливал? Ну а потерю такого актёра, знаете, уж как-нибудь переживём. Или будь честным, Алексей, иди до конца.