«Иногда то ножик, то кусок колбасы сбросят» – писательница о европейской поддержке Украины

25.12.2022  01:10 (Мск), Берлин
Владимир Гладков.  
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Дзен, Нацизм, Политика, Россия, Украина


Украинцы раскачивали и продолжат раскачивать внутриполитическую обстановку России, иначе на развал этой страны потребуются годы.

Об этом в интервью «DW» заявила киевская писательница-нацистка Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы раскачивали и продолжат раскачивать внутриполитическую обстановку России, иначе на развал этой страны потребуются...

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«Помалу объясняешь (европейцам – ред.), что Россия не вечная, и распад России неминуемый, и не надо его тормозить. Его можно и нужно взять под международный контроль, чтобы он происходил мирно с минимальным вредом для соседей, потому что это не на год и не на два. Но это огромная историческая трансформация.

А представлять себе, что давайте вот это вот, быстро мирные переговоры, закончим всё это, назад всё это кровавое мясо запихаем, воскресим мёртвых, вернёмся назад «до», и всё будет хорошо – нет!

Не будет хорошо, потому что Россия распадается силой собственной исторической инерции. И мы, в смысле коллективный Запад, притормозили эту историческую инерцию в 90-е, когда процесс пошёл после распада СССР – и Татарстан, и Чечня объявили о независимости, этот процесс бы и дальше шёл, но вы испугались. Соответственно, вся та помощь России, которая шла с Запада, стояла на том, чтобы удержать Россию в её нынешних границах. Не повторяйте этой ошибки!

Я всячески аплодирую тому, что Ичкерию признали оккупированной территорией, в октябре было решение Верховной рады. Оно не получит того медиального освещения в западных СМИ, как бы надлежало, но, по крайней мере, есть какая-то позиция украинского государства. Позиция, что мы поддерживаем эти национально-освободительные движения, поддерживаем тех, кто выступает спикерами этих подневольных народов, мы поддерживаем подневольные народы России.

И эта позиция должна быть надлежащим образом медиализированна, систематизирована, и её нужно постоянно проговаривать во внешнем, при любых оказиях не бояться, не бояться ошибаться, не впадать в желание понравиться, а объяснять людям то, чего они не понимают.», – сказала Забужко.

«Мы сейчас в той позиции, когда мы им (Западу – ред.) должны объяснять, потому что мы с ними воюем. Мы являемся тем отважным дядькой, который бьётся с бандитом на пороге их дома, а они нам периодически из окна скидывают то ножик, то кусочек колбасы, но не более», – подчеркнула украинская писательница-нацистка.

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