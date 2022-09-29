Иного не дано: освобождена должна быть вся Украина – Миронов

29.09.2022  19:09 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия должна освободить всю территорию Украины, в противном случае, это лишь отсрочит войну и делать это придется следующим поколениям.

Об этом в эфире НСН заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна освободить всю территорию Украины, в противном случае, это лишь отсрочит войну и...

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«Я убежден, что, если мы в результате любого завершения оставим любую часть Украины не освобожденной от нацизма, нам придется это доделывать. Через полгода, через год, через пять лет, через десять лет – нашему, может быть, уже другому поколению, все равно придется это доделывать. В этой связи я абсолютно убежден, что выполнение той задачи, которую поставил президент, о денацификации Украины, без ликвидации режима Зеленского, без освобождения от нацизма – здесь я не исключаю, что на каком-то этапе и сам украинский народ может помочь, потому что, конечно, он оболванен, так промыли им мозги, что просто зомбированы люди», – сказал Миронов.

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