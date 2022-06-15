Иностранцам запрещают пользование российскими недрами

15.06.2022  14:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика


Иностранцам запретят вывозить из России оборудование, использующееся при разведке и добыче природных ископаемых.

Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил министр природных ресурсов Александр Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранцам запретят вывозить из России оборудование, использующееся при разведке и добыче природных ископаемых. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Я подписал приказ, который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования. А то многие ринулись вывозить это оборудование, особенно компании с иностранным капиталом. За три месяца мы выдали только 16 разрешений на вывоз, 70 отказали. Еще 400 заявок сейчас на рассмотрении. Я вам обещаю, что это все будет трактоваться в пользу государства», – сказал Козлов.

Он также заверил, что министерством ведется большая работа по импортозамещению.

«Предложения по защите отечественных компаний, чтобы обезопасить российских партнеров от случаев, когда иностранцы прекращают свою деятельность в совместных проектах. Из состава лиц, которые могут получить лицензию на пользование недрами, нерезиденты исключаются. Все очень просто: хочешь работать с российскими недрами – зарегистрируй российскую компанию», – сказал Козлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть