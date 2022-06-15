Иностранцам запрещают пользование российскими недрами
Иностранцам запретят вывозить из России оборудование, использующееся при разведке и добыче природных ископаемых.
Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил министр природных ресурсов Александр Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я подписал приказ, который ограничил вывоз иностранного геологоразведочного, добычного и лабораторного оборудования. А то многие ринулись вывозить это оборудование, особенно компании с иностранным капиталом. За три месяца мы выдали только 16 разрешений на вывоз, 70 отказали. Еще 400 заявок сейчас на рассмотрении. Я вам обещаю, что это все будет трактоваться в пользу государства», – сказал Козлов.
Он также заверил, что министерством ведется большая работа по импортозамещению.
«Предложения по защите отечественных компаний, чтобы обезопасить российских партнеров от случаев, когда иностранцы прекращают свою деятельность в совместных проектах. Из состава лиц, которые могут получить лицензию на пользование недрами, нерезиденты исключаются. Все очень просто: хочешь работать с российскими недрами – зарегистрируй российскую компанию», – сказал Козлов.
Спасибо!
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