Иностранцы отожмут у украинцев землю с помощью местного криминалитета

20.09.2019, Киев, Игорь Петров

При открытии украинского рынка земли право на ее приватизацию в первую очередь получат арендаторы, поэтому иностранные компании уже сейчас с помощью криминалитета и с попустительства госорганов незаконно добиваются заключения арендных соглашений на землю.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, как революционный вождь, говорил (о приватизации земли) лозунгами. А вот то, что уже потом говорил премьер-министр, сделало понятным, что – то, что (владельцами земли) будут прежде всего украинские граждане – абсолютный миф.

Премьер-министр открыто говорил о том, что бенефициарами конечно могут быть иностранцы. При этом мы должны понимать – это премьер обратил наше внимание – что первоочередное право (на приватизацию) будут иметь арендаторы.

Понятно, что на сегодня Государственный кадастр – структура, утратившая хоть сколько-нибудь реальное представление о структуре земли, ее собственниках и т.д. Еще в большей степени государство утратило контроль за объемами и формой аренды земли.

И мы с огромным удивлением узнаем, что в случае открытия рынка очередь приоритетных покупателей земли уже уходит за горизонт, причем этот горизонт – за Атлантическим океаном.

Под эту схему подтягиваются коррумпированные чиновники, за этим стоит сотрудничество всех правоохранительных систем с самым агрессивным криминалитетом.

Например, Винницкий регион, которым так гордились и Гройсман и Порошенко, – один из тех, где в открытую в этом участвует криминалитет.

Он даже не маскируется. Сегодня криминалитет там интегрируется в систему хозяйственного управления, выступает собственниками.

И никого из исполнительно власти и правоохранителей не интересует то, что люди в криминальным прошлым оказываются во власти подавляя своих соседей», – констатировал Шабовта.