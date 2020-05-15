Иностранцы получили доступ ко всем секретам и тайнам Украины

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украина, ее основные госпредприятия и структуры полностью контролируется иностранными гражданами и созданными иностранцами институциями для слежки и контроля.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине нет такого понятия как государственная тайна. Все крупные государственные предприятия, концерны руководствуются пожеланиями наблюдательных советов, которые с 2017 года состоят из иностранных граждан. Поэтому иностранные граждане знают о нашей экономике и нашей промышленности и оставшихся предприятиях абсолютно все. Более того, назначают, увольняют туда руководителей.

Наш «Укроборонпром» возглавляет гражданин Литвы, поэтому и оборонная промышленность у нас известна всем кому нужно, чтобы она была известна. Каждый депутат считает своим святым долгом сходить в соответствующие посольство и рассказать там о преданности, поделившись информацией. У нас созданы целые институции для слежки за экономикой и властью – такие как Национальное антикоррупционное бюро, САБ, Высший антикоррупционный суд, НАЗК и так далее.

Поэтому в принципе сейчас Украина – это колония и говорить о том, что кто-то угрожает информационной, национальной или иной безопасности из иностранных граждан, кто-то может завладеть этой информацией… Я могу сказать, кто не может владеть этой информацией – украинцы.

Вот мы не знаем реально, что происходит с государственными финансами, государственными предприятиями и государственными займами, кулуарными договоренностями, со сдачей государственных интересов. Мы не знаем, а иностранцы знают все. Все совершенно, и любую базу, и любую информацию, о человеке можно получить свободно.

И более того «государство в смартфоне» Зеленского – это же не только продажа баз с нашими данными. Это, например, до сих пор работающий сайт «Миротворец», прекрасно работает, отлично себя чувствует, никого не беспокоит и никем не запрещается. Все отлично», – сказала Лукаш.