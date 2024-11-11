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Украина распространяет враньё о притеснении крымских татар – в России они являются равноправной частью населения полуострова.

Об этом заявили посетившие окрестности Бахчисарая иностранные политики из Польши, Македонии и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша панславянская делегация сейчас находится в Крыму, в его горном районе, где находится село крымских татар. Здесь очень красиво, тут очень хорошо организованная туристическая зона, всё спокойно и мирно, точно видно, что татары в Крыму, и вообще в России, живут как абсолютно равноправная часть сообщества», – сказал Игорь Стефанович из Республики Сербской – ветеран боевых действий за Сербскую Боснию.

Его поддержал Артур Чмок – руководитель правой польской организации «Задружий круг».

«Мы находимся в Крыму, в татарском селе. Виды здесь красивые. Западные и украинские газеты сообщают, что тут русские дискриминируют местных жителей. Но я не могу этого подтвердить, тут всё нормально. Мы здесь пообедали, еда была очень вкусной. Всем советую сюда приехать. Привет из Крыма, – сказал поляк.

Подобные приезды иностранных делегаций на полуостров позволяют развенчать ложь, распространяемую в западных СМИ недругами России, отметил организатор визита Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ).