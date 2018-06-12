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12.06.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Иностранцы пытаются вербовать луганчан для минирования «серой зоны»


Для минирования «серой зоны» на Донбассе британская благотворительная и американская некоммерческая организация HALO Trust вербует мирных жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от сотрудника главного управления национальной полиции Украины в Луганской области. В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей полицейский сообщил, что в настоящее время на временно оккупированных территориях ЛНР и ДНР работает американо-британская некоммерческая организация HALO Trust», – рассказали в ведомстве.

«Официально они занимаются разминированием: якобы ищут и обезвреживают мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Но по факту эти господа мины не снимают, а ставят», – рассказал заявитель, добавив, что западные взрывотехники создают целые минные поля – как противопехотные, так и противотанковые.

«Недавно у них ЧП было: целая группа на своей же мине подорвалась – канадцы и американцы. Работу свернули. А вот узнал, что набирают к ним местных – на замену. А что? Им аборигены по любому выгоднее: и зарплату меньше им платить можно, и страховки нет. Да и мы для них даже не люди. Расходный материал, одним словом», – отметил он.

По данному факту назначена проверка. Согласно предварительным данным, планируется набор двух групп с обучением в посёлке Красная Таловка и Краматорске.

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