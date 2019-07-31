Иностранцы возвращаются на отдых в Крым

31.07.2019, Севастополь, Максим Карпенко

На отдых в Крым стали возвращаться иностранные туристы, которые поняли, что полуостров стал лучше в составе России и не представляет для них никакой опасности.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила председатель «Ассоциации малых отелей Крыма» Наталья Стамбульникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации, в этом году в Крым приезжают как европейские туристы, так и отдыхающие с других континентов.

«Очень много иностранных туристов. Это не может не радовать, потому что работает сарафанное радио. У меня, например, и финны живут, и, не поверите, с Австралии. Немцы заезжают, в сентябре вообще международная конференция будет, со всего мира. Это здорово. Начинают зарубежные гости понимать, что здесь территория не враждебная.

Многие возвращаются, которые были здесь в старорежимные времена. Возвращаются и понимают, что становится лучше, это радует. Потом они рассказывают у себя на территории страны и возвращаются еще больше. Так у меня было в прошлом году с Китаем. Поверьте, после одного китайца приехала целая делегация», – заявила Стамбульникова.