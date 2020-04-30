Иностранному бизнесу придется привыкнуть к новым условиям работы в России – эксперт

30.04.2020, Москва, Андрей Соколов

В связи с непростой экономической ситуацией, обусловленной распространением коронавируса, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил комплекс мер для поддержки российской экономики. Комментируя инициативу парламентария, эксперт Василий Колташов пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах такие действия могут привести к серьезным изменениям для иностранного бизнеса на территории РФ.

Как ранее сообщало РИА Новости, Милонов предложил ужесточить процедуру выдачи рабочих виз гражданам ЕС, а также повысить комиссию для исходящих международных межбанковских транзакций в прибалтийские страны.

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Помимо этого, депутат Госдумы счел целесообразным увеличить подоходный налог и повысить кредитные ставки для иностранных и отечественных компаний, собственниками которых являются представители прибалтийских государств. В перспективе это позволит дать налоговую отсрочку российским компаниям, а также снизить налоговую нагрузку.

По мнению Колташова, перед тем как принимать эти инициативы, необходимо их протестировать. Только после того, как будет выявлена реакция на них, а также рассмотрены все «за» и «против», можно будет принимать полноценное решение в рамках этих инициатив. Также эксперт добавил, что в будущем иностранный бизнес может лишиться государственной поддержки и ограничен в правах.

Поскольку страны Прибалтики являются «соседними офшорами», пояснил эксперт, инициатива Милонова может стать «попыткой оказать давление» на капитал этих компаний. В связи с этим зарубежные инвесторы должны осознавать, что бизнес из недружественных стран может не рассчитывать на какую-то особенную помощь.

В случае, если инициативы парламентария все же будут приняты, то появятся серьезные ограничения для вывода капитала. Поэтому иностранный бизнес сможет продолжить свою деятельность только в качестве российской компании.

В заключение Колташов подчеркнул, что часть предпринимателей «сделают свой выбор быть частью англо-саксонского мира» или интегрируются в европейскую экономику. Но такое решение приведет к большим финансовым убыткам.