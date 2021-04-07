Иностранные дочки «Газпрома» сорвали своевременную реализацию важнейшего для России проекта

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Суда «Морспасслужбы», составляют основу вспомогательного флота, задействованного сейчас в достройке газопровода «Северный поток-2», изначально не были допущены к реализации этого проекта. Вместо них контракт был подписан с иностранцами, которые отказались от строительства на завершающей стадии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал исполняющий обязанности руководителя «Морспасслужбы» Андрей Хаустов.

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Он отметил, что сейчас шесть судов службы различного назначения участвуют в досроке газпровода «Северный поток-2».

«Мы начинали строить этот газопровод в 2017–2018 годах. В начале строительства два наших судна работали по договору со швейцарской компанией [вышедшей из проекта, испугавшись санкций США] Allseas. Помимо этого участвовали в строительстве и пусконаладочных работах в аналогичном проекте на Черном море — «Южный поток» или, как сейчас называют, «Турецкий поток», – рассказал Хаустов о соответствующем опыте российской службы.

При этом, говорит он, есть компании-заказчики, которые хотят работать с «Морспасслужбой», а есть те, кто категорически против.

«Самый простой пример — компания Nord Stream AG. Я потратил около четырех лет, убеждая руководителей компании, чтобы мы могли участвовать в проекте «Северный поток-1» по обследованию уложенного трубопровода. С помощью руководства Минтранса мы все-таки смогли убедить, что готовы эту работу выполнять. В прошлом году тот объем, который был поручен нам в качестве субподрядчика, выполнили.

Мы сделали это так хорошо, что нас в этом году даже на конкурс не пригласили. Видимо, ожидалось, что «Морспасслужба» споткнется и не выполнит своих обязательств», – вспоминает собеседник издания.

По его словам, все было сделано хорошо и в срок.

После выхода из проекта швейцарской компании, газопровод в авральном порядке достраивают российские суда.

«Были споры финансовые, но работы были выполнены, приняты и оплачены. Если бы были низкого качества, то никто бы их не оплатил, работу бы просто не приняли. Мы можем такие проекты выполнять хорошо. «Турецкий поток» — три контракта выполнено с компанией Allseas, нареканий не было. Заказчик прислал несколько благодарственных писем», – говорит глава службы.

При этом он не понимает, от чего зависит решение по участию в подобных проектах.

«К сожалению, такой подход — не у самого «Газпрома», а у дочерних обществ, зарегистрированных за границей. Им проще привлечь иностранных подрядчиков, при этом российская компания не развивается, не получает опыта, не имеет ресурсов, чтобы покупать специализированные суда, ТНПА и т. д. Когда происходит коллапс, в России не оказывается другой компании, кроме «Морспасслужбы», которая эту работу может сделать», – подчеркивает Хаустов.

Он также добавил, компания делает не хуже иностранцев, но дешевле, используя аналогичное оборудование.