Иностранные компании одна за другой отказываются работать с Украиной

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Сокращение инвестиций в Украину после объявления военного положения приведет к снижению роста ВВП в следующем году на 3 процента.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Среди крупных компаний, которые являются клиентами нашей группы, которым мы даем макроэкономический прогноз, три намерены остановить свои инвестиции в Украину в следующем году. Они откладывают инвестиционные планы. Их напугало военное положение и то, что будет двое выборов в один год. Они думали – отложить или не отложить? И Керченский кризис их окончательно добил. Они буквально за сутки-двое принятии негативное решение по закрытию инвестиций для нашей страны”, – рассказал эксперт.

“Поскольку мы занимаемся прогнозами ВВП, у нас всегда есть готовая матрица, сколько должно было быть иностранных инвестиций – порядка трех миллиардов. Если мы поставим ноль, то это 3,4% ВВП. То есть мы снизим наш прогноз экономического роста с 6% до 3%. Это то, что Керченский кризис уже дал нам», – резюмировал Кухар.