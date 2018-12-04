04.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Иностранные компании одна за другой отказываются работать с Украиной

Сокращение инвестиций в Украину после объявления военного положения приведет к снижению роста ВВП в следующем году на 3 процента.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза Михаил Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди крупных компаний, которые являются клиентами нашей группы, которым мы даем макроэкономический прогноз, три намерены остановить свои инвестиции в Украину в следующем году. Они откладывают инвестиционные планы. Их напугало военное положение и то, что будет двое выборов в один год. Они думали – отложить или не отложить? И Керченский кризис их окончательно добил. Они буквально за сутки-двое принятии негативное решение по закрытию инвестиций для нашей страны”, – рассказал эксперт.

“Поскольку мы занимаемся прогнозами ВВП, у нас всегда есть готовая матрица, сколько должно было быть иностранных инвестиций – порядка трех миллиардов. Если мы поставим ноль, то это 3,4% ВВП. То есть мы снизим наш прогноз экономического роста с 6% до 3%. Это то, что Керченский кризис уже дал нам», – резюмировал Кухар.

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