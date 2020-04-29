Иностранные кредиторы подводят Украину к банкротству

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Во второй половине этого года Украину ждет ухудшение экономики и дефолт. При этом, иностранные кредиторы получили возможность забрать последний украинский актив – землю, закон об открытии рынка которой недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады, член правящей фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна, которая вышла из состава Советского Союза по уровню ВВП, сравнимому с Францией, одной из крупнейших экономик Советского Союза, с огромной перспективой, сейчас клянчит 3,5 миллиарда долларов и отдает последнее, что у нее есть – это землю. Мы должны понимать еще один момент – эти 3,5 миллиарда, которые нам сейчас дают под продажу земли – это не деньги, которые спасут нас от дефолта, это деньги, которые его ускорят.

Потому что под эгидой предоставления Украине очередного кредита нас с помощью массированной информационной кампании убедили в том, что без очередного кредита МВФ и продажи земли нас ждет дефолт. Нас дефолт ждет и с этими деньгами, и без них, просто внешние кредиторы таким образом убедили продать нас последнее – землю.

Почему убедили? Потому что Украина в этом году должна погасить 17 миллиардов долларов. Погасить эти деньги невозможно, если мы 3,5 миллиарда на коленях стоим, просим, потому что у нас их нет, то 17 у нас нет, потому что нам их точно никто не даст. Но они прекрасно понимают, что им хочется вернуть свои деньги.

Страна на грани банкротства, у страны взять нечего – предприятия промышленные все уничтожены, вам даже нечего активами забрать. Остается один актив – это земля. Иностранные кредиторы- фонды, МВФы, Соросы – все ребята, которые много лет одалживали Украине деньги и наживались на нас с вами с помощью этой долговой пирамиды, хотят получить в уплату землю.

И они нас просто подтолкнули к тому – шантажом, возможностью дефолта, угрозами, откатами, к тому, чтобы парламент проголосовал за открытие рынка земли, после чего, я думаю, нас к осени или к зиме, возможно, может ждать банкротство и тогда открывается созданный механизм, который позволяет забрать землю в уплату всех долгов», – заявил Дубинский.