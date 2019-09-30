Иностранные латифундисты сгонят с земли украинских крестьян

30.09.2019, Киев, Игорь Петров

Надежды на то, что с приходом иностранных собственников будут вкладываться средства в развитие украинского села. – неоправданны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил общественный деятель Александр Скубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет программы развития села. Вы думаете, сейчас иностранцы придут и будут развивать село? Зачем?

У них все автоматизировано. Им не нужны наши крестьяне, которые живут в селах.

Поэтому никакого развития села с продажей земли не случится», – резюмировал Скубченко.