Иностранные наемники больше не горят желанием воевать за Украину

02.06.2022  13:34 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Приток иностранных наемников на Украину с начала мая фактически иссяк.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приток иностранных наемников на Украину с начала мая фактически иссяк. Об этом на брифинге...

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По информации российского военного ведомства в два раза сократилось и количество воюющих на стороне Украины иностранцев.

«На сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки.

Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – заявил Конашенков.

Также он подчеркнул, что украинские командиры не щадят жизни наемников, используя их в качестве «пушечного мяса», что также отбивает охоту участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ у новых боевиков.

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