Иностранные наемники на северодонецком заводе «Азот» пока сдаваться не собираются

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Новости Украины

После окончания этапа СВО по освобождению ЛНР, русские войска начнут штурмовать Славянск и Краматорск, закрывая, таким образом, большой Донецкий котёл.

Об этом говорили участники эфира телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на прямой связи из ЛНР военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв заявил, что зона контроля русскими войсками территории промзоны Северодонецка постепенно расширяется.

«Здесь важен не столько фактор времени, сколько сохранение личного состава, сохранение жизней гражданских людей, и полноценная такая боевая работа по занятию территорий и уничтожению подразделений противника. Им возможность даётся для сдачи в плен, но сейчас немногие этим пользуются. Тем не менее, новые сложившие оружие, в том числе в районе промзоны, прилегающей к Северодонецку, уже есть. Известно из их слов, что большое количество наёмников там находятся, которые не факт, что они будут сдаваться», – сказал военкор.

Он объяснил, почему информация о продвижениях русских сил в ЛНР практически не обновляется.

«Получается так, что изо дня в день не объявляются новые освобожденные населённые пункты, но тем не менее на свободных территориях за Лисичанском продвижение достаточно серьёзное, и охват этого города, кольцо сжимается плотней. Буквально день-два назад населённый пункт Врубовка был освобождён. И группировка наших подразделений, которая контролирует Камышеваху, фактически заблокировала ещё одну группировку противника, которая засела в населённом пункте Горское. Дела обстоят так. Но главное то, что фактически все последние дни продвижение наших подразделений идёт неумолимо», – рассказал Долгачёв.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец подробно рассказал дальнейший план действий после неминуемого разгрома лисичанской группировки ВФУ.

«Когда наши войска вместе с союзниками из ДНР и ЛНР выйдут на линию Славянск – Краматорск, то это будет уже тот случай, когда мы сможем прямо говорить о наступлении решающего перелома. Потому что выход или установление контроля над Славянском и Краматорском будет означать захлопывание того огромного котла, который мы сегодня наблюдаем. Мы уже на протяжении долгого времени идём на направлении Изюмского направления на Славянском, а украинцы выставили серьёзные редуты, где нам приходится неспешно, но упорно идти на замыкание славянского котла», – рассказал Баранец.

Он объяснил, с какими трудностями столкнутся русские войска при взятии группировки ВСУ в Донецкий котёл.

«Понятно, что ВСУ прячутся за спинами людей, и это добавляет нам проблем, потому что надо аккуратно, «на цыпочках» мы выполняем одну задачу за другой. Обозревая нашу операцию с высоты этих месяцев, которую мы ведём, мы не можем отметить одну очень серьёзную особенность – эта операция превращается в операцию по осаде населённых пунктов, которые украинцы превращают в крепости. Они зубами цепляются за населённые пункты. Мы видели, что в Мариуполе. Они превращают, каждый город, особенно промышленные зоны, где можно укрыться за двухметровым слоем бетона, это их тактика. И мы знаем, что дана команда и министерством обороны Украины и Зеленским дана команда – каждый город в той или иной степени, они так требуют, должен стать Мариуполем» – предупредил эксперт.