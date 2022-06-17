Иностранные наемники покидают Украину после огромных потерь

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Новости Украины

Минобороны России известен каждый наемник, прибывающий на территорию Украины, а также каждый иностранный специалист, который выступает в роли инструктора или ремонтника западной техники.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации российского военного ведомства, поток иностранных наемников на Украину в последнее время не только сократился, но и фактически развернулся в другую сторону.

«Среди европейских стран, безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния – 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших. С американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожено, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыло, 214 погибло, 227 выехали. С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего, 355 наёмников, прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья – 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины. Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наёмники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6956 человек, уже уничтожены 1956, уехали 1779», – сообщил Конашенков.