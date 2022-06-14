Иностранные наемники прячутся от ударов российской артиллерии по окопам и подвалам

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Новости Украины

Россия проводит важную работу на упреждение, нанося ракетные удары Удары по базам иностранных наемников и украинским складам иностранного вооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Ракетная атака по базе позволяет уничтожить сразу большое количество боевиков. Немаловажно, что такие удары оказывают очень мощное деморализующее воздействие. Противник оказывается под огнем, когда находится в тылу. Фронт где-то далеко, поэтому в этот момент он расслаблен и не чувствует опасности. Настроение повоевать у выживших, после неожиданного ракетного удара, резко падает. Мы видели, как после удара российских ракет по базе наемников на Яворовском полигоне многие иностранцы, решившие повоевать, быстро покинули страну. Кроме того, сам факт массовой гибели отбивает желание у потенциальных наемников отправится на Украину», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, наемники — во многом это элемент пиара и их присутствие немаловажно для Киева, так как позволяет украинским пропагандистам говорить о том, что их поддерживает весь мир.

«Наемники — это пехота, которая более мотивирована и лучше обучена, чем украинская. Иностранцы, которые появляются на фронте, как правило, служили и имеют боевой опыт. Но надо понимать, что пехота сейчас играет вспомогательную роль. Союзные силы начинают свои атаки после того, как передний край зачищен артиллерией и авиацией. Наемники сейчас больше прячутся по окопам и подвалам от ударов нашей артиллерии», – подчеркивает эксперт.

Он считает крайне важным не давать доехать до фронта западному оружию.

«Его важно уничтожить до того, как оно расползется по передовой и начнет стрелять», – резюмировал Шурыгин.