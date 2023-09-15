Иностранные наёмники бежали из Украины после Бахмута – Хайруллин

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С началом СВО на стороне ВСУ воевало большое количество иностранных наёмников, однако когда стало понятно, что связываться с российской армией слишком опасно, многие из них предпочли бежать из Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С началом СВО насыщенность ВСУ наёмниками была очень высокая, у нас тут воевали целые польские подразделения. В чём-то, может, и неплохо воевали, но по мере того, как начали укрепляться наши подразделения, мы начали перестраиваться и давать огоньку, наёмников становилось всё меньше и меньше. Помните, там даже какой-то период был, когда они начали публично жаловаться. А потом, после Бахмута, у них была «лебединая песня». Как только наши взяли железнодорожный вокзал и пошли к окраинам, тогда наёмники побежали из города. Как только они увидели бесперспективность дальнейшего сопротивления, они тут же всё бросали, и уходили», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что планы Киева по сбору наёмной армии полностью провалились после освобождения Артёмовска.

«А вообще, Украина делала ставку на наёмников, они хотели привлечь высококлассных специалистов и сформировать из них несколько ударных корпусов, которые могли бы железным катком прокатиться. Но они даже бригаду не смогли сформировать, потому что не оказалось столько желающих. Когда боевые действия приняли тяжёлый характер, их стало поступать меньше. В Бахмуте они чётко побежали, и с этого момента на Украину практически прекратился приток наёмников», – подытожил Хайруллин.