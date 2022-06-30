Иностранные наёмники бежали первыми из Лисичанска

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Новости Украины

ВСУ планировали запустить русские освободительные войска в Лисичанск и ударить с тыла, однако плану не суждено было сбыться по причине потерь в личном составе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир специального полка полиции им. А.А. Кадырова, герой России Замид Чалаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там находится сейчас 24-я, 10-я и 81-я бригада. Изначально у нас есть пленный, вчера мы его взяли под Лисичанском. Он говорит, что якобы им сказали – 5 тысяч остаётся там, 10 тысяч выходят из города. Потом мы входим в город. В тылу они должны были нас накрыть», – рассказал Чалаев обстановку на своём участке фронта.

Однако он добавил, что вряд ли такие сведения на данный момент актуальны.

«Моё мнение, что там 5 тысяч человек сто процентов не будет, и 10 тысяч, которые, говорят, оттуда выходят. Может, изначально у них такой план был, когда мы начали с Попасной. А сейчас, мы-то знаем, скольких мы их отправили на тот свет и на больничку. У них не будет столько войск там. Насчёт наемников – они 100% вышли ещё 8-10 дней назад. Вышло оттуда 100 единиц техники. В сторону Бахмута (Артемовска – ред.), и наёмники с ними ушли, потому что они знают – нас остановить они не могут», – доложил комполка.