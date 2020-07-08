08.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Иностранные смотрящие довели украинские госкомпании до ручки


Полностью провалилась идея наблюдательных советов в украинских госкомпаниях, которые так и не стали более прибыльными и менее коррумпированными, как это ожидалось.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Набсоветы есть не только у «Укрзализници, но и у других госкомпаний около двух лет. Там в большинстве иностранные граждане, «смотрящие», а с украинской стороны – «великие» железнодорожники и обороновцы в виде Лещенко и Найема. Уже можно с цифрами показывать, что идея этих набсоветов полностью провалилась. Они не оправдали тех надежд, которые на них возлагались – уменьшение коррупции, повышение прибыльности, увеличение инвестиций.

Например, в «Нафтогазе» добыча природного газа за пять лет уменьшилась, а не увеличилась в полтора раза, как планировалось», – сказал экономист.

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