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04.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Спорт, Украина
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Иностранные спортсмены стали бояться ехать на Украину

На Украине продолжают разваливаться базы, где тренируются спортсмены-сборники.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал многолетний тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Артур Дзигасов, недавно уволенный решением министра молодежи спорта Игоря Жданова, хотя экспертная комиссия министерства и проголосовала за переизбрание Дзигасова.

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“Может на сегодняшний день министр и делает многое. Но посмотрите, у нас все базы разваливаются, одна только Конча-Заспа держится. Кого там только нет: и рыбаки, и глухонемые, и все виды спорта там. Да и возле моря ребята тоже не были, а ведь это оздоровление, что также является процессом подготовки”, – сказал тренер.

Он также сожалеет, что больше нет такой специализированной базы, как была раньше в Крыму.

“Ситуация такая в стране, что к нам даже бояться приезжать иностранцы. Очень редко приезжают. Ребята ко всему привыкают, а нужно менять обстановку и климат в том числе”, – добавил Дзигасов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Госдепартамент США на своем официальном сайте предупредил американских граждан, что поездка на Украину для них сопряжена с риском быть ограбленным или убитым.

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