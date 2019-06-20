Иностранные студенты едут учиться в Крым, несмотря на санкции

20.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крупнейший на полуострове Крымский федеральный университет продолжает обучать студентов из 54 стран мира, несмотря на санкции, введенные Западом против российской республики.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил проректор Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если говорить о качестве образования в крымских ВУЗах и интересе к ним извне, то и количество иностранных граждан, несмотря на все санкции, разговоры о том, что у нас и диплом не такой, и все такое прочее – все остается в стороне, потому что количество иностранных граждан, обучающихся в Крымском федеральном университете, не уменьшается.

В Крымском федеральном университете обучаются студенты из 54-х стран мира. Я думаю, что на этом можно ставить точку», – заявил Курьянов.