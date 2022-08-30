Иностранные журналисты в Крыму развеяли миф о непобедимости западной пропаганды

Новости Украины

Голливудские постановки для западных СМИ, демонстрирующие «зверства» российских военных на Украине, сходят на нет – просто заканчиваются деньги. Всю либеральную чушь как рукой снимает после визита на передовую и общения с местными жителями.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе говорили иностранные блогеры и журналисты по итогам пресс-тура в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал блогер из США Джон Марк Дуган, он впервые столкнулся с искажением информации в ходе Всекрымского референдума 2014 года. По американским каналам транслировали о давлении военных на крымчан, а подруга Дугана прислала из Крыма поздравительную открытку с референдумом в ответ на предложение помощи в эвакуации.

«Пропаганда Запада так же сильно влияет на россиян. Я пригласил одного из представителей либерального движения с собой в поездку на Донбасс. Мы приехали на фронт, и на линии соприкосновения этот человек смог пообщаться с людьми, которые сидят в подвалах. Это очень изменило его точку зрения. И даже на обратном пути он наклеил «Z» на стекло нашей машины», – рассказал Дуган.

Греческий журналист Димитрос Ляцос добавил, что из-за объективной оценки событий в 2014 году лишился работы на государственном телевидении после слов в прямом эфире о том, что Крым вернулся в родную гавань, тогда как во всех СМИ на Западе шла генеральная линия об аннексии.

«События в Крыму стали рубежом, который сорвал маски с так называемой западной журналистики, прогрессивной и демократической, в которую так верили многие в России. Поэтому сейчас журналисты, которые были в Киеве или в Одессе, на мой вопрос, что ты вообще плетешь, объясняют очень просто: что ты хочешь? Мы прилетаем в Киев, нас забирают. Спецподразделение по информационной обработке и фактически все под контролем СБУ. И Мариуполь с разбомбленным роддомом, и Буча – это же голливудская постановка! Когда я это произнес в эфире, вышел небольшой комментарий на украинском языке, что грек нам ломает всю историю. Его мне хорошие люди из Киева прислали. И ответ, что Арестович в курсе. Поэтому новости – это вопрос, который делается, готовятся. Это голливудская история. Но она уже идёт на спад, потому что не хватает средств. И это фундамент, на котором мы с вами можем работать, чтобы потихоньку перевернуть ситуацию. Государственные стримовые СМИ очень легко меняются сегодня, так что завтра могут говорить совсем иначе», – уверен Ляцос.