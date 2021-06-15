Иностранный агент назвал главных врагов и друзей России

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Самым близким союзником России ее граждане считают Белоруссию, а главным недругом – Соединенные Штаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос социологической компании «Левада-Центр», которая признана в России иностранным агентом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Главными друзьями России ее граждане считают Белоруссию (58%), Китай (38%) и Казахстан (34%).

При этом самыми недружественными странами россияне называют США, Украину и Великобритания. Причем за последние несколько месяцев сильно ухудшилось отношение граждан РФ к США, ЕС и Украине.



Примечательно, что Украину считают недружественной лишь 40%, тогда как США – 66%.

Кроме того, выросло убеждение, что Чехия является недружественной страной, 42% респондентов относятся к ней хорошо, 35% – плохо.