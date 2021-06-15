15.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Социология, США, Украина
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Иностранный агент назвал главных врагов и друзей России

Новости УкраиныСамым близким союзником России ее граждане считают Белоруссию, а главным недругом – Соединенные Штаты....

Самым близким союзником России ее граждане считают Белоруссию, а главным недругом – Соединенные Штаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опрос социологической компании «Левада-Центр», которая признана в России иностранным агентом.

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Главными друзьями России ее граждане считают Белоруссию (58%), Китай (38%) и Казахстан (34%).

При этом самыми недружественными странами россияне называют США, Украину и Великобритания. Причем за последние несколько месяцев сильно ухудшилось отношение граждан РФ к США, ЕС и Украине.


Примечательно, что Украину считают недружественной лишь 40%, тогда как США – 66%.


Кроме того, выросло убеждение, что Чехия является недружественной страной, 42% респондентов относятся к ней хорошо, 35% – плохо.

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