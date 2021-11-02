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02.11.2021 08:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Италия, Москва, Политика, Россия, Строительство
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Иностранный дипломат поражен, как изменилась Москва за последние годы

За 15 лет российская столица поразительно изменилась в лучшую сторону, как ни один другой...

За 15 лет российская столица поразительно изменилась в лучшую сторону, как ни один другой мегаполис в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил новый посол Италии в России Джорджо Стараче

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Он рассказал, что несколько раз был в Москве в начале 2000-х в составе итальянских делегаций.

«И могу сказать, что всего за 15 лет Москва стала абсолютно другой. Я был приятно удивлен, когда вернулся: не думаю, что в мире есть еще хоть один мегаполис, который настолько стремительно изменился бы за это время. И при этом это место, где русские традиции сочетаются с чертами, свойственными Нью-Йорку, Лондону, большим городам западного мира. Я видел бывшие фабрики, переделанные в современные офисы — точно такие же, как на Манхэттене. И буквально в двух шагах от них— памятник Пушкину или фотографии Брежнева, которые я видел у здания ТАССа», – сказал дипломат.

«В Москве повсюду история, но когда я отправляю моим друзьям фотографии современной Москвы, «Сити», где как грибы выросли небоскребы, они попросту не могут в это поверить. Слишком мало людей за рубежом знает, что сегодня представляет собой Москва — убежден, что в этом отношении работа, которую будет вести новый департамент российского МИДа, будет иметь большое значение», – убежден Стараче.

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